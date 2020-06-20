ABD'de köleliğin yasaklanmasının 155'inci yıl dönümü - WASHINGTON
ABD'de 19 Haziran 1865'te köleliğin yasaklanmasının yıldönümü nedeniyle bir grup gösterici, Beyaz Saray karşısındaki sokakta gösteri düzenledi.
20.06.2020 00:40 | Son Güncelleme: 20.06.2020 01:07
ABD'de 19 Haziran 1865'te köleliğin yasaklanmasının yıldönümü nedeniyle bir grup gösterici, Beyaz Saray karşısındaki sokakta gösteri düzenledi. Gösteriler esnasında, Beyaz Saray çevresindeki yollarda güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü.
Kaynak: AA