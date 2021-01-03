ABD'de iniş sırasında kontrolden çıkan uçak bir evin oturma odasına girdi: En az 3 ölü 5 yaralı

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kenti yakınlarında korkunç bir uçak kazası meydana geldi. Lyon Bölgesinde bulunan bir evin oturma odasına, iniş sırasında kontrolden çıkan bir uçak girdi. Kazada ilk belirlemelere göre en az 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Olay ile ilgili soruşturma yürüten Oakland County Şerif Bürosu, kazada ölen üç kişiden birinin pilot, ikisinin ise yolcu olduğunu açıkladı. Şerif Bürosu, evde yaşayan beş kişilik ailenin hayatta kaldığını, ancak evin alevler içinde kalması sonucu yaralandıklarını açıkladı.

EVİN OTURMA ODASINA ÇARPTI

Görgü tanıkları uçağın düştüğünde ailenin içeride olduğunu söyledi. Uçak evin oturma odasına çarparken, evin içindekilerin farklı bir odada olmasının faciayı önlediği ifade edildi.

ALÇAK UÇUŞLAR GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Kazanın meydana geldiği ev, Oakland/ Southwest Havalimanı'nın hemen kuzeyinde yer alıyor. Evde yaşayanlardan Eric Mullen devamlı olarak bölgede uçakların alçak uçuş yaptığını, her zaman olası bir kaza durumundan dolayı endişe ettiklerini söyledi.

Kaza sırasında da alçaktan uçtuğu iddia edilen uçağın, iniş sırasında kontrolden çıkarak irtifa kaybetmiş olabileceği belirtiliyor.