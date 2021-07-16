ABD'de iki kişi Demokrat Parti binasına bombalama planı yapmakla suçlandı
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ABD'de iki kişi Demokrat Parti binasına bombalama planı yapmakla suçlandı

ABD'de iki kişi Demokrat Parti binasına bombalama planı yapmakla suçlandı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin California eyaletinde iki kişi, Demokrat Parti'nin Sacramento'daki merkezine yönelik bombalama planı yapmaktan gözaltına alındı.

NEW ABD'nin California eyaletinde iki kişi, Demokrat Parti'nin Sacramento'daki merkezine yönelik bombalama planı yapmaktan gözaltına alındı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 45 yaşındaki Ian Benjamin Rogers ile 37 yaşındaki Jarrod Copeland hakkında Demokrat Parti binasını bombalama komplosu suçlamasıyla dava açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Rogers ile Copeland'ın, eski Başkan Donald Trump'ın 3 Kasım 2020 seçimlerini kaybetmesinin ardından ülkede "bir harekete yol açacağı" umuduyla Sacramento merkezinden başlayarak bir dizi Demokrat Parti hedefine saldırmayı planladığı kaydedildi.

Rogers'ın "Demokrat Parti binasını çok kötü bombalamak istiyorum" dediği, Copeland'in de "Anlaştık, saldırıyı planlayalım" şeklinde cevap verdiği, iki zanlının ayrıca hükümet karşıtı milis gruplardan destek aradığı bildirildi.

Gözaltına alınan Rogers ve Copeland'ın, bir binayı patlayıcı ile yok etme komplosu kurmak ve ateşli silah ihlalleri suçlamalarıyla yargılanacağı bilgisi paylaşıldı.

Eski Başkan Trump, herhangi bir kanıt sunmadan, kasımda yapılan başkanlık seçimlerini Demokratların hile ile kazandığını savunmuş, seçmenler kurulu oylarının sayıldığı 6 Ocak günü gerçekleşen kanlı Kongre baskınının sorumlusu olarak gösterilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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