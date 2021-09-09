ABD'de Ida Kasırgası'nın vurduğu Louisiana'da can kaybı 26'ya yükseldi
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ABD'de Ida Kasırgası'nın vurduğu Louisiana'da can kaybı 26'ya yükseldi

ABD'de Ida Kasırgası'nın vurduğu Louisiana'da can kaybı 26'ya yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'de etkili olan Ida Kasırgası'nın vurduğu Louisiana eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

ABD'de etkili olan Ida Kasırgası'nın vurduğu Louisiana eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

ABD'de Ida Kasırgası'nın vurduğu Louisiana'da 11 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Loisiana'nın New Orleans kentinde sağlık yetkilileri, kasırga nedeniyle bölgede 3'ü kadın, 8'i erkek olmak üzere 11 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 26'ya yükseldiğini açıkladı. Yeni ölümlerin çoğunun, uzun süreli elektrik kesintisi, aşırı sıcak ve karbon monoksit zehirlenmesine bağlı nedenlerle gerçekleştiği kaydedildi. Söz konusu 11 ölümün 30 Ağustos ve 6 Eylül tarihleri arasında meydana geldiği ve Orleans Bölge Adli Tıp Kurumu'na bildirildiği aktarıldı.

Louisiana'yı geçtiğimiz hafta vuran Ida Kasırgası'nın etkileri ise sürüyor. Eyalet genelinde yaklaşık 270 bin ev ve iş yerine halen elektrik verilemediği belirtilirken, 250 bin öğrencinin okulları tahrip olduğu için sınıflara dönemediği ifade edildi. Kasırganın ardından getirilen ve 20.00-06.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı açıklandı.

Biden'dan Ida'nın vurduğu Louisiana'ya ziyaret

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz hafta, Ida Kasırgası'nın etkili olduğu Louisiana'yı ziyaret etmişti. Biden, Ida Kasırgası'nın iklim değişikliğinin tahribatını gösterdiğini ifade etmiş, eyaletlerde altyapıyı güçlendirme ve küresel ısınmayla mücadeleye yönelik yatırımlara vurgu yapmıştı. Orman yangınları, kasırgalar ve sellerin ABD'nin hemen her yerini vurduğunu belirten Biden, söz konusu afetlerden yalnızca bu yaz 100 milyondan fazla ABD'linin etkilendiğini kaydetmişti. "Fırtınalar daha da kötüleşecek" diyen Biden, Louisiana'ya federal yardım sözü vermişti.

En az 50 kişi hayatını kaybetti

Kategori 4 şiddetinde karaya çıkan Ida Kasırgası, 29 Ağustos'ta Louisiana, Mississippi ve Alabama eyaletlerini vurmuştu. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirmiş, daha sonra can kaybı 15'e yükselmişti. Bölgede binlerce kişinin evi hasar görmüş, Louisiana'nın kasırgadan en fazla etkilenen bölgelerine yeniden elektrik verilmesinin 3 haftayı bulabileceği ifade edilmişti.

İlerleyen günlerde ABD'nin kuzeyine ilerlerken şiddetini azaltan Ida Kasırgası'nın yol açtığı yağışlar beraberinde seli getirmiş, kuzeydeki eyaletlerde en az 50 kişi hayatını kaybetmişti. - LOUISIANA

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

ABD'de Ida Kasırgası'nın vurduğu Louisiana'da can kaybı 26'ya yükseldi
ABD'de Ida Kasırgası'nın vurduğu Louisiana'da can kaybı 26'ya yükseldi
ABD'de Ida Kasırgası'nın vurduğu Louisiana'da can kaybı 26'ya yükseldi
ABD'de Ida Kasırgası'nın vurduğu Louisiana'da can kaybı 26'ya yükseldi
ABD'de Ida Kasırgası'nın vurduğu Louisiana'da can kaybı 26'ya yükseldi
ABD'de Ida Kasırgası'nın vurduğu Louisiana'da can kaybı 26'ya yükseldi
ABD'de Ida Kasırgası'nın vurduğu Louisiana'da can kaybı 26'ya yükseldi
ABD'de Ida Kasırgası'nın vurduğu Louisiana'da can kaybı 26'ya yükseldi
ABD'de Ida Kasırgası'nın vurduğu Louisiana'da can kaybı 26'ya yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ABD'de Ida Kasırgası'nın vurduğu Louisiana'da can kaybı 26'ya yükseldi - Haberler
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