ABD'de Ida Kasırgası nedeniyle on binlerce kişi tahliye ediliyor
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ABD'de Ida Kasırgası nedeniyle on binlerce kişi tahliye ediliyor

ABD'de Ida Kasırgası nedeniyle on binlerce kişi tahliye ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küba'da etkili olan ve Meksika Körfezi üzerinden kuzeybatı yönüne doğru ilerleyen Ida Kasırgası nedeniyle ABD'nin Louisiana eyaletinde on binlerce kişi tahliye edildi.

Küba'da etkili olan ve Meksika Körfezi üzerinden kuzeybatı yönüne doğru ilerleyen Ida Kasırgası nedeniyle ABD'nin Louisiana eyaletinde on binlerce kişi tahliye edildi.

Küba'da kategori 1 seviyesinde etkili olan ve Meksika Körfezi üzerinde ilerlediği sürede şiddetini artıran Ida Kasırgası karaya ulaşmasına saatler kala kategori 4 seviyesine ulaştı. Saatteki hızı 209 kilometre olarak ölçülen rüzgarla birlikte seyreden Ida Kasırgası'nın ABD'nin Louisiana eyaletinde bugün akşamüstü saatlerinde karaya ulaşması bekleniyor.

Louisiana Valisi John Bel Edwards, Ida'nın son 150 yılda eyaleti vuran en büyük fırtınalardan birine sebep olacağı konusunda uyarıda bulundu. Komşu Mississippi eyaleti Valisi Tate Reeves ise kasırga sebebiyle eyalette olağanüstü hal ilan etti. Meksika Körfezi'ndeki 80'den fazla petrol kuyusu da tahliye edilirken bölgenin petrol ve gaz üretiminin yarısı durduruldu. Yetkililerin Louisiana'da tahliye kararına uyan on binlerce kişi adeta kaçarak eyaleti terk ederken trafikteki yoğunluk nedeniyle bazı otoyollarda tıkanma görüldü.

ABD Başkanı Joe Biden Ida'nın çok çok tehlikeli bir fırtınaya dönüştüğünü belirterek federal hükümetin bölgeye yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Pazar günü New Orleans şehrini kategori 3 olarak vuran Katrina Kasırgasının 16'ncı yıl dönümünde şehir bu sefer Ida'nın tehdidi altında. Katrina Kasırgası sebebiyle şehrin yüzde 80'ini su basmış bin 800'den fazla can kaybı yaşanmıştı.

ABD'de Ida Kasırgası nedeniyle on binlerce kişi tahliye ediliyor
ABD'de Ida Kasırgası nedeniyle on binlerce kişi tahliye ediliyor
ABD'de Ida Kasırgası nedeniyle on binlerce kişi tahliye ediliyor
ABD'de Ida Kasırgası nedeniyle on binlerce kişi tahliye ediliyor
ABD'de Ida Kasırgası nedeniyle on binlerce kişi tahliye ediliyor
ABD'de Ida Kasırgası nedeniyle on binlerce kişi tahliye ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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