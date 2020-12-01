ABD'de her gün 10 Meksikalı koronavirüsten ölüyor
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ABD'de her gün 10 Meksikalı koronavirüsten ölüyor

01.12.2020 01:43 | Son Güncelleme: 01.12.2020 01:46
ABD'de her gün 10 Meksikalı koronavirüsten ölüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de her gün 10 Meksikalının virüsten hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de her gün 10 Meksikalının virüsten hayatını kaybettiği bildirildi.

Meksika Dış ilişkiler Bakanlığının resmi rakamlarına göre, ABD'de mart ayından bu yana Kovid-19 nedeniyle her gün ortalama 10 Meksikalı yaşamını yitiriyor.

Salgın nedeniyle şimdiye kadar toplam 2 bin 892 Meksika vatandaşının öldüğü ülkede, New York, Kaliforniya, Arizona ve Texas ölümlerin en yoğun yaşandığı eyaletler olarak kayda geçti.

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Öte yandan ABD dışında diğer ülkelerde virüsten ölen Meksikalıların sayısı ise 17 olarak açıklandı.

Meksika 105 bin 655 ile dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 4'üncü ülke olurken, vaka sayısında ise 1 milyon 107 bin 71 ile 11'inci sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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