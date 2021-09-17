ABD'de göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
ABD'nin New York kentinde bulunan Dünya Ticaret Merkezi, göç etmek isteyen yüzlerce kuşa mezar oldu. Güneye doğru hareket ederken ışıklar ve yansıtıcı camlardan dolayı yollarını şaşıran en az 300 kuş 417 metre yükseklikteki binaya çarparak öldü.
Abd'nin New York kentinden göç etmek isteyen yüzlerce kuş, 417 metre yüksekliğindeki Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü.
YANSITICI CAMLARDAN DOLAYI YOLLARINI ŞAŞIRDILAR
New York Kuş Koruma grubu, kuşların güneye uçarken ışıklar ve yansıtıcı camlardan dolayı yollarını şaşırdığını açıkladı.
EN AZ 300 KUŞ ÖLDÜ
New York Kuş Koruma grubu Audubon gönüllüsü Melissa Breyer, güneye göç etmeye çalışan en az 300 kuşun Manhattan semtinde bulunan Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldüğünü söyledi.
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