ABD'de göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü - Haberler
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ABD'de göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

ABD'nin New York kentinde bulunan Dünya Ticaret Merkezi, göç etmek isteyen yüzlerce kuşa mezar oldu. Güneye doğru hareket ederken ışıklar ve yansıtıcı camlardan dolayı yollarını şaşıran en az 300 kuş 417 metre yükseklikteki binaya çarparak öldü.

Abd'nin New York kentinden göç etmek isteyen yüzlerce kuş, 417 metre yüksekliğindeki Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü.

YANSITICI CAMLARDAN DOLAYI YOLLARINI ŞAŞIRDILAR

New York Kuş Koruma grubu, kuşların güneye uçarken ışıklar ve yansıtıcı camlardan dolayı yollarını şaşırdığını açıkladı.

EN AZ 300 KUŞ ÖLDÜ

New York Kuş Koruma grubu Audubon gönüllüsü Melissa Breyer, güneye göç etmeye çalışan en az 300 kuşun Manhattan semtinde bulunan Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldüğünü söyledi.

ABD'de göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
Mehmet Vahiduddin KARAOĞLU :ha dün başka bir haberle çarpıştıralımmı bu haberi adamın birisi evine ziyarete geldi diyordu kuş için sonra kuşu hür birakmak istedi demek kuş bu nedenle yaralıydı
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Haber: ABD'de göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü - Haberler
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