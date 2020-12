ABD'de gen tedavisi süren SMA hastası minik Gökalp'in sağlık durumu iyiye gidiyor

BURSA'da 1 yaşında SMA tip-2 tanısı konulan 26 aylık Gökalp bebeğe ABD'de uygulanan gen tedavisi olumlu sonuç verdi. Gökalp'in 3 aylık tedavi sonrası kaslarının güçlendiğini belirten baba Sefa Küçük, "Yapamadığı hareketleri yapmaya başladı. Yapabildiği hareketleri de güçlendirdi" dedi.

Bursa'da, kas kaybı ve zayıflığına yol açan Türkiye'de her 6 bin doğumda bir görülen Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası Gökalp Küçük, toplanan 2,4 milyon dolarlık yardımla gen tedavisi için 3 ay önce ailesiyle birlikte Amerika'ya gitti. Omurilikteki motor sinir hücrelerinin kaybına yol açarak vücut merkezine yakın kasların tutulumuyla, vücutta iki taraflı güçsüzlüğe yol açan SMA tip- 2 hastası Gökalp'in tedavisine 17 Eylül'de başlandı. Çocuklarıyla birlikte Amerika'da bulunan Yelda ile Sefa Küçük çifti uygulanan tedaviyle ilgili, "Yürürken, otururken, yemek yerken hatta uyurken bile zorluk yaşıyordu. Gökalp'in sağlık durumu her geçen gün iyiye gitmeye başladı" diye bilgi verdiler.

'TEDAVİDE HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR'Anne Yelda Küçük, "Gökalp'e 1 yaşındayken SMA tanısı konuldu. Hastalığı geç teşhis ettiğimiz için fiziksel kaybı fazlaydı. Türkiye'de spinraza tedavisine başladık. Bu süreçte başka tedavi yöntemleri de araştırmaya başladık. 'Gen tedavisi'ni öğrendik. Bu tedavi için gerekli parayı toplamak için kampanya başlattık. Sosyal medyadan sesimizi duyurduk ve bize dünyanın her yanından bağışlar geldi. 30 Ağustos'ta tüm parayı toplayarak kampanyamızı sonlandırdık. 10 gün sonra da ABD'ye geldik. 17 Eylül'de tedaviye başladık. Gökalp'in değerleri normale dönmeye başladıkça ilaçlarımızın dozunu da azalttık. Bu da her şeyin yolunda gittiğini gösteriyor. Bütün bebeklerimiz, bu tedaviye ulaşabilmeli. Bizi bu tedaviye ulaştıran herkese çok teşekkür ederiz" dedi.'GÖKALP GÜÇLENMEYE BAŞLADI'

Baba Sefa Küçük ise Amerika'da uygulanan tedavi hakkında, "Yaklaşık iki aydır buradayız. Gökalp, güçlenmeye başladı. Yapamadığı hareketleri yapabiliyor. Tedaviden önce yapabildiği hareketleri de daha güçlü yapmaya başladı. Her gün bu durumun üzerine koyarak, ilerliyor. Hastanede ve evde fizik tedaviye devam ediyoruz. Gökalp'in daha fazla kas kazanması için çabalıyoruz. Zamanla kas kazancı artacaktır. Daha güzel günleri göreceğimizi de ümit ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Cenk GÖZEN