ABD'de Fox4 Binasına Çarpan Kişi Şikayetçi Oldu

– ABD'de bir kişi, aracını istemli bir şekilde FOX4 stüdyolarına çarptıktan sonra şikayetçi oldu.

ABD'nin Dallas eyaletinde bir kişi, FOX4 stüdyolarına aracıyla istemli bir şekilde çarptıktan sonra, araçtan inip şikayetçi oldu. FOX4'ten yapılan açıklamada, şüphelinin kaza sırasında olay yerinde bir çanta bıraktığı belirtilirken, "Şüpheli şu an gözaltında ve bıraktığı çantanın incelenmesi için bomba imha ekibi buraya geliyor" denildi.

Olayın ardından Dallas polis ekiplerinin başlattığı incelemede, yaralanan kimsenin bulunmadığı ve çantanın tehlike oluşturmadığı belirlendi. FOX4'dan yapılan açıklamada, "haberleri güvenli bir şekilde yayınlayabilmek için" çalışan birkaç kişi haricinde binada bulunan herkesin dışarı çıkarıldığı belirtildi. (Fotoğraflı) - İstanbul