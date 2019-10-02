ABD'de eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldüren şahıs zehirli iğneyle idam edildi

ABD'de eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldüren şahıs zehirli iğneyle idam edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde, 1996'da eski kız arkadaşının sevgilisini öldürmekten idama mahkum edilen bir kişinin cezası, verilen zehirli iğne ile infaz edildi

02.10.2019 10:01
ABD'de eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldüren şahıs zehirli iğneyle idam edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde, 1996'da eski kız arkadaşının sevgilisini öldürmekten idama mahkum edilen bir kişinin cezası, verilen zehirli iğneyle infaz edildi.


Russell Bucklew isimli 51 yaşındaki mahkumun son dakikada af talebi kabul görmezken infazın zehirli iğne ile yapılmaması talebi de mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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