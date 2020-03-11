ABD'de Demokratların başkanlık yarışında Biden, Sanders'la arayı açıyor

ABD'de başkanlık ön seçim süreci devam ederken, 6 eyaletin 3'ünde ipi göğüsleyen eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, en önemli rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders karşısında önemli bir avantaj sağladı.



3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için Demokratlar arasındaki yarış, Michigan, Mississippi, Missouri, Washington, Kuzey Dakota ve Idaho eyaletlerindeki ön seçimlerle devam etti. Euronews.com'da Görüntüle