ABD'de değeri 1 milyar doları bulan 16,5 ton kokain ele geçirildi
ABD'nin Pennsylvania eyaletinde limana yanaşan bir kargo gemisinde piyasa değeri 1 milyar doları bulan 16,5 ton kokain ele geçirildi.
ABD'nin Pennsylvania eyaletinde limana yanaşan bir kargo gemisinde piyasa değeri 1 milyar doları bulan 16,5 ton kokain ele geçirildi.
Pennsylvania Eyaleti Doğu Bölge Mahkemesi Başsavcılığından yapılan açıklamada federal polisin Philadelphia'daki Packer Marine Terminal Limanı'na yanaşan bir kargo gemisindeki 7 konteynırda toplam 16,5 ton kokain ele geçirildiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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