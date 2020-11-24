ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu
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ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu

24.11.2020 16:09 | Son Güncelleme: 24.11.2020 16:34

ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş olarak bulunan gizemli blok eyalette merak uyandırdı.

ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş olarak bulunan gizemli blok eyalette merak uyandırdı.

ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında dikili olarak keşfedilen metal blok eyalette paniğe neden oldu. Boyu 3,6 metre olan blogun helikopter tarafından farkedildiği öğrenildi.Metal blogu tespit eden helikopter pilotu yaptığı açıklamada "Uçmaya başladığımdan bu zamana kadar karşılaştığım en tuhaf şey" dedi.

UZAY FİLMDEKİ BLOKLARA BENZETİLDİYetkililer, çölde bulunan blogun Stanley Kubrick'İn 1968 yılında yönettiği 2001: A Space Odyssey filmindeki bloklara benzerliği sebebiyle bir hayran tarafından dikildiğini tahmin ediyor. Utah Halk Sağlığı yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Hangi gezegende olursanız olun, federal olarak yönetilen kamu arazilerine izin almadan yapı veya sanat eserleri kurmak yasa dışıdır" dedi.

Blogun gizemini çözmek isteyen yetkililer sosyal medya adreslerinden görüntü ve fotoğraf yayınlayarak halktan bilgi talep ediyor.


ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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