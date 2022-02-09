ABD'de çok sayıda okula yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de çok sayıda okula yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
ABD'de çok sayıda okula yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

ABD'nin başkenti Washington DC'de çok sayıda okula yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı bildirildi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de çok sayıda okula yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı bildirildi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de çok sayıda okul yapılan bomba ihbarlarının ardından tahliye edilmişti. Columbia Devlet Okulları Bölgesi (DCPS) ve DC Charter Okulları dahil olmak üzere başkentte çok sayıda okulun tahliye edildiğinin duyurulmasından yaklaşık 80 dakika sonra bomba ihbarlarının asılsız olduğu tespit edildi.

Washington Metropolitan Polis Departmanı (MPD) tarafından yapılan açıklamada, okulların her birinin arandığı ve hiçbir tehlikeli maddenin bulunamadığı duyuruldu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Charter Okulları, Washington, Bomba, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title