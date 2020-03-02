: ABD'de Çin Mahallelerinde Corona Virüsü Endişesi

02.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:47

Amerika'da birçok kentte Chinatown olarak adlandırılan Çin mahallelerindeki restoranlar don günlerde müşterilerinin oldukça azalmasından şikayetçi. Ancak başkent Washington'daki Çin mahallesinde bu endişeye pek rastlanmıyor

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