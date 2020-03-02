ABD'de Çin Mahallelerinde Corona Virüsü Endişesi
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ABD'de Çin Mahallelerinde Corona Virüsü Endişesi

Amerika'da birçok kentte Chinatown olarak adlandırılan Çin mahallelerindeki restoranlar don günlerde müşterilerinin oldukça azalmasından şikayetçi. Ancak başkent Washington'daki Çin mahallesinde bu endişeye pek rastlanmıyor.

02.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:47

Amerika'da birçok kentte Chinatown olarak adlandırılan Çin mahallelerindeki restoranlar don günlerde müşterilerinin oldukça azalmasından şikayetçi. Ancak başkent Washington'daki Çin mahallesinde bu endişeye pek rastlanmıyor



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: ABD'de Çin Mahallelerinde Corona Virüsü Endişesi
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