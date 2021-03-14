ABD'de Chicago Nehri, yonca yeşili oldu
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ABD'de Chicago Nehri, yonca yeşili oldu

14.03.2021 15:16 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:21
ABD'de Chicago Nehri, yonca yeşili oldu

ABD'de Aziz Patrick Günü ( St. Patrick's Day) için Chicago Nehri, bu günün simgesi olan yonca yeşiline döndürüldü.

ABD'de Aziz Patrick Günü ( St. Patrick's Day) için Chicago Nehri, bu günün simgesi olan yonca yeşiline döndürüldü. 

ABD'nin Illinois eyaletinde bulunan Chicago şehrinde 17 Mart'ta kutlanan Aziz Patrick Günü için Chicago Nehri, yonca yeşili rengi aldı. Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir araya gelmesek de Chicago Nehri'ni yeşile döndürerek uzun süredir devam eden geleneği sürdürebildik. Bugün dışarı çıkıyorsanız, maske taktığınızdan ve mesafeye dikkat ettiğinizden emin olun" ifadelerini kullandı.

Yerel medya, geleneksel etkinliklerin iptal edildiği şehirde yetkililerin duyuru yapmadan nehrin rengini yonca yeşiline çevirdiğini belirterek, halkın şaşırdığını yazdı. 

Öte yandan, şehir sağlık yetkilileri, halkın güvenli bir şekilde günü kutlamalarını istedi.


ABD'de Chicago Nehri, yonca yeşili oldu
ABD'de Chicago Nehri, yonca yeşili oldu
ABD'de Chicago Nehri, yonca yeşili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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