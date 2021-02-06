Çatıya saklanan hırsız, droneden kaçamadı

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ABD'nin Oregon eyaletinde hırsızlık suçundan aranan ve çatıda gizlenmeye çalışan şüpheli, polis drone'u ile yakalandı.

ABD'nin Oregon eyaletindeki Hillsboro'da polis, hırsızlık suçundan aradığı 33 yaşındaki Alejandro Jaimes-Radilla'nın bir binaya saklandığını tespit etti. Şüphelinin yerini belirlemek için drone kullanan polis, Radilla'nın çatıda saklandığını saptadı. Hillsboro Polis Departmanı tarafından yayınlanan görüntülerde, şüphelinin çatıda gizlenmeye çalıştığı, daha sonra drone'u fark edince saklandığı yerden çıktığı görülüyor.

ŞÜPHELİ, TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polise teslim olduğu bildirilen şüphelinin hırsızlık ve diğer suçlamalar nedeniyle hapishanesine gönderildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR