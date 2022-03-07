ABD'de bulunan AK Parti milletvekili grubu New Jersey'de Türk toplumu ile buluştu

NEW ABD'de bulunan AK Parti milletvekilleri heyeti, New Jersey'nin Paterson şehrinde Türk toplum temsilcileri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi, görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Bursa Milletvekili Efkan Ala ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Elazığ Milletvekili Ömer Serdar ve AK Parti ABD temsilcisi Halil Mutlu katıldı.

AA'ya açıklama yapan Efkan Ala, "ABD'nin çeşitli eyaletlerindeki vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geliyoruz. Temel amacımız onları dinlemek, sorularını ve değerlendirmelerini almak, sorunlarına çözüm üretmek." dedi.

Ala, ABD'de örgütlü STK'ların önemine değinerek, "Vatandaşlarımız ne kadar örgütlenir, siyasal alana katılır, STK alanında faaliyetlerde bulunurlarsa hem ABD'ye hem de kendi ülkelerine ciddi katkı sağlarlar." diye konuştu.

İktidar partisi olarak ABD'deki vatandaşların sorunları ile yakından ilgilendiklerini belirten Ala, bu toplantılardan aldıkları notları Cumhurbaşkanına ileterek, o çerçevede değerlendirilip hizmetler üretildiğini kaydetti.

Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson bölgesindeki Akba Hall'da gerçekleşen toplantıda daha sonra Türk milletvekilleri, söz alan vatandaşların tek tek sorunlarını dinledi, çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulundu.