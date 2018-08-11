ABD'de "Bud Billiken" Etkinliği

ABD'nin en eski ve en büyük Afrikalı-Amerikan etkinliği olan "Bud Billiken" geçit töreni ve pikniği Chicago'da düzenlendi.



Kentteki siyahilerin yoğun yaşadığı güney bölgesindeki Martin Luther King Caddesi'nde gerçekleşen yürüyüşe yaklaşık 175 takım katıldı.

"Okula dönüş" etkinliği olarak da kabul edilen geleneksel yürüyüş, Washington Parkı'nda ve tören güzergahı çevresinde yaklaşık 1.3 milyon kişinin katıldığı piknikle sona erdi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da önceki yıllarda 2 kez katıldığı etkinlikte, film temalı kostümler ve renkli danslar dikkati çekti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 6 saat süren etkinlik nedeniyle bölgeye ek metro ve otobüs seferleri düzenlendi.