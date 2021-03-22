ABD'de bir şirket 24 saat boyunca ekrana bakmayacak kişilere 17 bin lira verecek

ABD'de bir şirket; televizyon, telefon, bilgisayar, akıllı saat gibi birçok cihaza karşı dijital detoks testine katılacak kişileri arıyor. Şirket, 24 saat sürecek test sonunda hiçbir şekilde ekrana bakmayan kişilere, 2400 dolar yani 17 bin liradan fazla para ödeyecek.

Akıllı cihazların hayatımıza girdiği günden bu yana ekran bağımlılığı da buna paralel bir biçimde artmaya başladı. Özellikle yeni jenerasyonun artan ekran süresi ve bağımlılığa uzanan korkutucu hali, dünya üzerinde birçok kurumu ve şirketi harekete geçirdi.

TESTİ GEÇEN PARA ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLACAK

Onlardan biri olan Amerikalı şirket Reviews.org, ilginç bir çalışmaya imza attı. Buna göre şirket, başvuruda bulunan kişilere, 24 saat boyunca televizyondan, akıllı telefona, bilgisayardan, saate kadar tüm cihazlardan uzaklaşıp, dijital detoks yapacak bir test yapacak. Test süresince ekrana hiçbir şekilde bakmayıp başarılı olanlar 2400 dolar yani 17 bin liradan fazla para kazanacak.

HAYATTA KALMA SETİ VERİLECEK

Şirket yaptığı açıklamada, "Cihazlarınızı bir günlüğüne de olsa kullanmayı bırakıp para kazanmak istiyorsanız, sizin için fırsat" ifadeleri kullanılırken, ön başvuruyu geçenlere 200 dolarlık bir hayatta kalma seti verilecek. Sette daktilo, kağıt, boya seti gibi ürünler bulunurken, başvurular 26 marta kadar açık olacak.