ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu

29.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:49

ABD'de bir market kuyruğunda beyaz bir müşterinin kuyruktaki siyahi adama ırkçı ifadelerle seslenmesi sonrasında başlayan kavganın görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı. Görüntülerde siyahi adamın "Hadi bana yine zenci de" sözleriyle meydan okuyarak 45 saniye bekledikten sonra elindeki teneke kutuyla saldırıya geçtiği anlar yer alıyor.

Ohio eyaletindeki bir benzin istasyonunda yaşanan olayda, beyaz bir müşteri kuyruktaki siyahi adama ırkçı ifadelerle seslendi. Videoda gözüktüğü kadarıyla kendisine 7 kere zenci (nigger) denen ve annesine küfredilen adam, yaklaşık 45 saniye boyunca bekledikten sonra eyleme geçiyor.

"HADİ BANA YİNE ZENCİ DE"

"Bana vur zenci" ifadesini duyması üzerine elindeki alkollü buzlu çay kutusuyla saldırıyor. Sabrı taşan siyahi adam, sonrasında ırkçılık yapan kişiyi yerde de dövüyor. "İstersen bir daha söyle! Hadi bana yine zenci de! Bana böyle dememeni söylemiştim" diyerek meydan okuyor.

VİDEO 2 MİLYON KEZ İZLENDİ

Olayın ne zaman yaşandığı bilinmiyor. Ancak 24 Aralık'ta paylaşılan video yaklaşık 2 milyon kere izlenirken binlerce kişi tarafından da paylaşıldı.

KAVGAYLA İLGİLİ FARKLI YORUMLAR GELDİ

Bazıları bir ırkçıya ders verildiğini ifade ederken, beyaz adamın sarhoş olduğunu belirterek mazur görülmesi gerektiğini savunanlar da oldu. Yerel gazete Chronicle Telegram, Elyria kentinde gerçekleştiğini bildirdiği olayın polise intikal etmediğini duyurdu.

ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu
Haber Yorumları (21)
YABANCI: ten rengimizi annemiz babamız yada kendimiz belirlemedik kendi istegimizle olmadi. Allahn yaratmasi ile oldu Allahın istemesiyle oluyor. nerede doğacagimiz hangi milletten olacagimiz kendimiz belirlemiyoruz. Nigeradada dogabilirdim hindistandada Allah ne istiyorsa o oyle oluyor.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GİDH: Boylelerinin uzerine 20 30 tane koyu tenli insanlari uzerine yuruteceksin sonra bak bakalim bir daha dalga gecebiliyormu. Siddete karsiyim lakin boylelerin uzerine grup halinde koyu tenli insanlar uzerine yuruse kaçmak acik tenli kacabilmek icin firsat kollar.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ZAZA: ellerine sağlıkk
Cevap Yaz 1 13 Yayından Kaldır
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Engin Özkoç Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Coşkun Sabah Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Erol Bulut Arda Turan Rıza Çalımbay Bahattin Şimşek Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Rusya Beşiktaş Sivasspor İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu | Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 14:52:03. #1.15#
title