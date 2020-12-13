ABD'de bir kadın oda arkadaşının cesedini aylarca sakladı
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ABD'de bir kadın oda arkadaşının cesedini aylarca sakladı

13.12.2020 12:48 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:52
ABD'de bir kadın oda arkadaşının cesedini aylarca sakladı

ABD'de bir kadın, oda arkadaşının cesedini sosyal güvenlik ödeneklerini alabilmek için aylarca çöp tenekesinde sakladı.

ABD'de bir kadın,  oda arkadaşının cesedini sosyal güvenlik ödeneklerini alabilmek için aylarca çöp tenekesinde sakladı.

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 48 yaşındaki Michelle Haney, Temmuz'da hayatını kaybeden oda arkadaşı Jon Leonard'ın cesedini çöp tenekesine sakladığı için gözaltına alındı. Haney'in, Leonard'a ait sosyal güvenlik ödeneklerini almak için cesedi sakladığı belirtildi.Haney, Manatee Polis Ofisi'ne verdiği ifadede Temmuz ayında  Florida'nın Bradenton ilçesindeki evlerinde Leonard'ı ölü bulduğunu ancak polisi aramak yerine saklamaya karar verdiğini belirtti. Öncelikle 3 hafta boyunca cesedi bir dolapta saklı tutan Haney sonrasında geri gelip alacağını söyleyerek cesedi komşusunun çöp tenekesine bıraktı.  İki ay boyunca Haney'in geri gelmemesinden şüphelenen komşular ise çöp tenekesindeki cesedi gördü. Bunun üzerine polis Haney'i gözaltına alırken Leonard'ın nasıl öldüğü ise araştırılıyor. İnsan vücudunu kötüye kullanmakla suçlanılan Haney için ek suçlamalar da bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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