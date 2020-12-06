ABD'de bir babaanne torununa şişe fırlatan kadını masayla dövdü

ABD'de bir restorana giden müşteri, siparişinin henüz hazır olmadığını öğrenince sorun çıkardı. Tartışmaya başlayan müşteri, restoran sahibinin torununa kasada duran bir şişeyi fırlattı. Bunun üzerine sinirlenen babaanne, restorandaki bir masayla müşteriyi dövdü. İlginç olay anbean kameraya yansıdı.