ABD'de bir babaanne torununa şişe fırlatan kadını masayla dövdü
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ABD'de bir babaanne torununa şişe fırlatan kadını masayla dövdü

06.12.2020 09:16 | Son Güncelleme: 06.12.2020 09:55

ABD'de bir restorana giden müşteri, siparişinin henüz hazır olmadığını öğrenince sorun çıkardı. Tartışmaya başlayan müşteri, restoran sahibinin torununa kasada duran bir şişeyi fırlattı. Bunun üzerine sinirlenen babaanne, restorandaki bir masayla müşteriyi dövdü. İlginç olay anbean kameraya yansıdı.

Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehrinde bir müşteri siparişini almak için Doris Campos'un sahibi olduğu restorana gitti. Siparişinin henüz hazır olmadığını öğrenen müşteri bağırmaya başladı.

ŞİŞE FIRLATTI

Tartışma başladıktan sonra müşteri, Campos'un kızının kucağındaki torununa dezenfektan fırlattı. Bunun üzerine Campos' bir masayla müşteriyi yere serdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan anlar sosyal medyada viral oldu.

ABD'de bir babaanne torununa şişe fırlatan kadını masayla dövdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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