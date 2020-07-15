ABD'de bir aşı adayında başarılı sonuçlar umutları artırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de bir aşı adayında başarılı sonuçlar umutları artırdı

ABD'de devam eden bir aşı çalışmasından başarı haberi geldi.

ABD'de bir aşı adayında başarılı sonuçlar umutları artırdı
15.07.2020 19:19 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:23

ABD'de devam eden bir aşı çalışmasından başarı haberi geldi. Biyoteknoloji şirketi Moderna, geliştirdikleri aşının klinik deney aşamasında deneklerin koronavirüse karşı antikor ürettiğini açıkladı.ABD'de Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü, birlikte çalıştıkları biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşıyla ilgili başlayan klinik testlerin ilk aşamasında deneklerin koronavirüse karşı antikor üretmesinin sağlandığını açıkladı. Enstitü, 18 ila 55 yaşlarındaki 45 deneğin aşılanması sonrası herhangi bir yan etki görülmediğini de belirtti.

Moderna şirketinden yapılan açıklamada da aşının deneklere iki ay içinde iki kez enjekte edildiği ve deneklerin, COVID-19 tanısı konulan kişilerden daha fazla antikor ürettiği vurgulandı. "Sağlam bir bağışıklık reaksiyonu" görüldüğünü kaydeden Moderna, testlere daha geniş bir katılımla devam edileceğini de belirtti.

Şirket, klinik testlerin üçüncü aşamasını aşıyı Temmuz sonuna kadar 30 bin kişide deneyerek tamamlamayı hedefliyor. Ancak araştırmanın kesin sonuçlarına ulaşılmasının ise Ekim 2022'yi bulabileceği tahmin ediliyor.

Geçen hafta sonu merkezi Almanya'nın Mainz kentindeki BioNTech firmasının ABD'li ilaç şirketi Pfizer'le sürdürdüğü araştırmada da denekler üzerinde antikor gelişiminin sağlandığını açıklanmıştı. BioNTech'in direktörü Uğur Şahin, geçen Cumartesi günü Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, bu yılın sonunda lisans almak için başvuruda bulunmalarının mümkün olduğunu söylemişti.

DSÖ: 20'den fazla aşı klinik test aşamasında Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde 20'den fazla aşının klinik araştırmaları devam ediyor. Geliştirilen aşılar, klinik test aşamasında insanlar üzerinde deneniyor. Şimdiye kadar denenen aşılardan sadece birkaçında deneklerin koronavirüse karşı antikor üretmesi başarıldı. Ancak aşılanan kişilerin koronavirüse karşı gerçekten bağışıklık geliştirip geliştirmediği ise henüz bilinmiyor. Bu da aşının binlerce kişi üzerinde denendiği klinik testlerin üçüncü aşaması sonrasında tespit edilebiliyor.

Şimdiye kadar üçüncü aşamaya dek gelebilen en geniş çaplı araştırmalar İngiltere ve Çin'de yapıldı. Oxford Üniversitesi kısa bir süre önce ilaç şirketi AstraZeneca ile yürüttüğü aşı çalışmasının üçüncü aşamasına başladıklarını duyurmuş, Çinli Sinovac firması da üçüncü aşamaya başlamak üzere olduklarını açıklamıştı. BioNTech'in de kapsamlı testlere başlaması bekleniyor.

İngiliz televizyonu ITV'nin siyasi editörü Robert Peston, bugün güvenilir kaynaklardan Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca şirketi ile yürüttüğü klinik deneylerin üçüncü aşamasında ilerleme sağlandığını duyduğunu ve büyük olasılıkla elde edilen sonuçların yarın açıklanabileceğini duyurdu.

Öte yandan Almanya'da geçtiğimiz günlerde iyileşen COVID-19 hastaları üzerinde yapılan yeni kan testlerinde ise iyileşen hastaların vücudunda oluşan antikor sayısının azaldığı tespit edilmiş, bu da etkili bir aşı bulunabileceği umutlarını azaltmıştı.

dpa/HS,SSB

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu Yaşam
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar Yaşam
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 3. Sayfa
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi Magazin
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar Yaşam
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak...
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Özgür Özel Engin Özkoç Halife Hafter Süleyman Soylu
Magazin Ece Erken Ezgi Mola Çağla Şıkel Ebru Gündeş
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Asker Survivor Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: ABD'de bir aşı adayında başarılı sonuçlar umutları artırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 19:33:38. #1.15#
title