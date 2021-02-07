ABD'de bir adam evsizleri ön bahçesinde yaşamaları için davet etti

ABD'de Darin Mann isimli bir kişi, ön bahçesinde 'Köy Kampı' adını verdiği çadır alanı kurarak evsiz kişileri burada yaşamaya davet etti.

ABD'de Darin Mann isimli bir kişi, ön bahçesinde 'Köy Kampı' adını verdiği çadır alanı kurarak evsiz kişileri burada yaşamaya davet etti. Mann, "Amaç insanların evsizlere bakış açılarını değiştirmek. Her insan onurlu muamele görmeyi ve ihtiyaç duyduğunda yardım edilmeyi hak eder" dedi.

ABD'nin Utah eyaletindeki Salt Lake şehri Fairpark bölgesindeki Darin Mann isimli bir ev sahibi, evsiz kişileri ön bahçesindeki çadırlarda yaşamaları için davet etti. Mann'in, evsiz kişilere ön bahçesinde kamp yapmasına ve evindeki banyo/tuvaleti kullanmasına izin verdiği ifade edildi. Mann'ın, Ocak ayı ortasında 'Köy Kampı' adını verdiğini çadır alanını açtığı ve yaklaşık 15 kişinin burada yaşadığı ifade edildi.

"KORUNMASIZ İNSANLARLA ÇALIŞMANIN OLUMLU BİR ÖRNEĞİ OLMAYA YARDIMCI OLUYORLAR"Mann konuyla ilgili yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Amaç insanların evsizlere bakış açılarını değiştirmek. Her insan onurlu muamele görmeyi ve ihtiyaç duyduğunda yardım edilmeyi hak eder" ifadelerini kullandı. Mann ayrıca evsiz kişilerin topluluk bahçesinde gönüllü olmaları ile ilgili olarak da "Bahçeyi temizlememe ve mevsime göre hazırlamama yardım ediyorlar. Kampı temiz tutuyorlar ve korunmasız insanlarla çalışmanın olumlu bir örneği olmaya yardımcı oluyorlar" dedi.TÜM KOMŞULARI OLUMLU KARŞILAMADI

Öte yandan Mann'ın tüm komşularının bu duruma olumlu bakmadığı, şehir yetkililerinden şikayetler aldığı ve kampın kapatılması için 2 haftalık bildirim geldiği belirtildi. Ancak Mann, bir şekilde 'köyünü' açık tutmayı planlıyor. Komşularıyla iletişim halinde olduğunu ifade eden Mann, bazı komşularının kamp için yemek yaptığını ve kıyafet bağışında bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı