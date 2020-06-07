ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı eylemlerde şiddet giderek büyüyor. Kalifornia'da beyaz bir sürücü, siyahi protestocu Robert Forbes'i arabasıyla ezip ölümüne neden oldu. Polisin gözaltına almadığı adamın, olay sonrası hiçbir şey olmamış gibi aracına yaslanıp sigara içmesi tepki çekti.

ABD'nin Kalifornia eyaletinde George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi protesto edilirken 50 yaşındaki beyaz bir sürücü, siyahi protestocu Robert Forbes'e arabasıyla çarptı. SİYAHİ PROTESTOCU HAYATINI KAYBETTİ Ağır yaralanan Forbes, kanlar içinde yerde kaldı. Siyahi protestocu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ SİGARA YAKTI Adı öğrenilemeyen beyaz sürücü ise olay sonrası aracına yaslanıp sigara içti. Polisin sürücüyü gözaltına almamasına tepki gösteren diğer protestocular adamın üzerine yürüdü. Polis ise adamı çembere alıp korudu. YEĞENİ "KASTEN" DEDİ Olayı soruşturan polisler, sürücüyü hız sınırını aşmadığı ve uyuşturucu madde kullanmadığı için gözaltına almazken hayatını kaybeden Robert Forbes'in yeğeni, beyaz sürücünün amcasını kasten ezip öldürdüğünü söyledi. Güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamada ilk belirtilerin beyaz sürücünün siyahi Forbes'i kasten öldürdüğü yönünde olduğu ancak olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.