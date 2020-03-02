ABD'de başkanlık yarışından çekilen Demokrat aday Pete Buttigieg kimdir?
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ABD'de başkanlık yarışından çekilen Demokrat aday Pete Buttigieg kimdir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçimleri öncesi Demokrat Parti aday adayı Pete Buttigieg kampanyasına son vererek yarıştan çekildi.

02.03.2020 09:39 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:39
ABD'de başkanlık yarışından çekilen Demokrat aday Pete Buttigieg kimdir?

'nde (ABD) başkanlık seçimleri öncesi aday adayı Pete Buttigieg kampanyasına son vererek yarıştan çekildi.


Buttigieg'ın kampanyasını durdurma kararı, rakiplerinden eski ABD Başkan Yardımcısı 'in zaferinden saatler sonra açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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