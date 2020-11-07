ABD'de başkanlık seçimini Biden'ın kazanmasının ardından Times Meydanı'nda kutlamalar yapılıyor (1) - NEW
07.11.2020 21:31 | Son Güncelleme: 07.11.2020 21:37
Times Meydanındaki kutlamalardan görüntüler NEW YORK - ABD'de başkanlık seçimini Demokrat aday Joe Biden'ın kazanmasının ardından Times Meydanı'nda kutlamalar yapılıyor.
Times Meydanındaki kutlamalardan görüntüler NEW YORK - ABD'de başkanlık seçimini Demokrat aday Joe Biden'ın kazanmasının ardından Times Meydanı'nda kutlamalar yapılıyor. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol