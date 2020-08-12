ABD'de Joe Biden, Kamala Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti
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ABD'de Joe Biden, Kamala Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, Kalifornia Senatörü Kamala Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçtiğini duyurdu. Böylece Harris, başkan yardımcılığı için yarışan ilk siyahi kadın oldu.

12.08.2020 00:13 | Son Güncelleme: 12.08.2020 00:53

ABD'nin 2020 başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, başkan yardımcısı adayı olarak Kalifornia Senatörü Kamala Harris'i seçtiğini açıkladı.

Biden, bugün destekçilerine gönderdiği e-postada "Başkan olarak birçok önemli karar veriyorsunuz. Ama ilki, başkan yardımcınızın kim olacağını seçmektir. Donald Trump ve Mike Pence'e karşı verdiğim mücadelede bana en iyi yardım edecek kişinin Kamala Harris olduğuna karar verdim." ifadelerine yer verdi.

KAMALA HARRİS KİMDİR?

2016'da Kaliforniya Başsavcısı ve ondan önce San Francisco Bölge Savcısı olarak görev yapan Harris, ABD Senatosundaki tek siyahi kadın olma özelliğini elinde bulunduruyor. Jamaika ve Hindistan kökenli göçmen bir anne babanın çocuğu olarak Kalifornia'da doğan Kamala Harris, sivil haklar konusundaki hassasiyeti ve hukukçu kimliği ile de biliniyor.

Aynı zamanda 2020 başkanlık adaylığı için demokrat partiden aday olan ve daha sonra Biden lehine çekildiğini açıklayan 55 yaşındaki Harris, Joe Biden'in başkan seçilmesi durumunda ABD'nin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli başkan yardımcısı unvanına sahip olacak.

ABD'de Joe Biden, Kamala Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
ALİ VELİ DELİ: ABD''de Demokrat Parti''nin başkan adayı Joe Biden ABD derin devleti tarafından asla BAŞKAN seçtirilmez. . . Eğer seçilirse ABD''nin Tarih sahnesinden silinmesi ve sonununun başlangıcı olur. . Trump ezici bir çoğunlukla kazanır. . . Çünkü ÇİN koşar adım ABD nin ensesine binmek üzere. .
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