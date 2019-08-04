ABD'de AVM saldırganının kimliği belli oldu (2) (EK BİLGİ)

ABD'nin Texas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso 'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.

ABD medyası, saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiğini; 40 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 21 yaşındaki Patrick Crusius'un gözaltına alındığı an ise bir amatör kamera tarafından kaydedildi.

TRUMP: GELEN HABERLER ÇOK KÖTÜ

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından saldırıya dair mesaj paylaştı. Trump, mesajında "El Paso'daki korkunç saldırıya dair gelen haberler çok kötü, çok ölü var" yazdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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/// YENİ GÖRÜNTÜ

Patrick Crusius'un gözaltına alındığı anlar

Patrick Crusius'un fotoğrafı

/// GEÇİLEN

Saldırı sırasında kaydedilen amatör görüntüler

AVM dışında yerde yatanlar

AVM içinde ellerini kaldırarak kaçan insanlar

AVM dışındaki polisler ve polis helikopteri

DGS: SAAT 23: 38 - 03.08.2019 - Haber Kodu : 190803202



Kaynak: DHA