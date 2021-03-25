ABD'de aşırı sağcı grupların Kongre baskınından önce iletişime geçtikleri iddia edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de aşırı sağcı grupların Kongre baskınından önce iletişime geçtikleri iddia edildi

Anadolu Ajansı / Emel Gözellik - Haberler | Güncel
ABD'de aşırı sağcı grupların Kongre baskınından önce iletişime geçtikleri iddia edildi

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınından önce aşırı sağcı grup "Oath Keepers"ın liderinin, diğer sağcı gruplar "Proud Boys" ve "Three Percenters" ile "ittifak" oluşturmayı konuştuğu öne sürüldü.

Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak
Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak
Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi
Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınından önce aşırı sağcı grup "Oath Keepers"ın liderinin, diğer sağcı gruplar "Proud Boys" ve "Three Percenters" ile "ittifak" oluşturmayı konuştuğu öne sürüldü.

CNN'deki habere göre, savcıların mahkemeye sunduğu belgelerde, Oath Keepers'ın Florida lideri olduğu belirtilen Kelly Meggs'in diğer iki sağcı grupla Kongre baskınından önce Facebook üzerinden iletişime geçtiği belirtildi.

Belgelerde Meggs'in, 19 Aralık'taki Facebook mesajında ??Oath Keepers, Proud Boys ve Three Percenters arasında "ittifak" oluşturduklarını yazdığı, 26 Aralık'ta gönderdiği mesajda da "DC'deki isyan için 6 Ocak'ı bekleyin." ifadesinin yer aldığı kaydedildi.

ABD Kongre binasında çıkan olaylar

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre'ye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongre'ye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis beş kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) ocak ayında yapılan açıklamada, "Oath Keepers"ın başındaki 65 yaşındaki Thomas Caldwell ile gruptan 5 kişinin, ABD'ye karşı komplo kurmak ve 6 Ocak'ta Kongre binasına düzenlenen baskını planlamakla suçlandığı belirtilmişti.

Kanada, şubatta terörist örgütler listesine, aralarında sağcı "Proud Boys" isimli grubun da bulunduğu 13 yeni grup eklemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Vladimir Putin Enis Berberoğlu Ali İhsan Yavuz Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Müge Anlı Guy Ritchie Demet Akalın
Spor Mert Günok Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de aşırı sağcı grupların Kongre baskınından önce iletişime geçtikleri iddia edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 17:02:10. #1.14#
title