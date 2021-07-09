ABD'de 12 yaşındaki çocuk, evine girip annesine saldıran hırsızı av tüfeğiyle öldürdü

ABD'de 32 yaşındaki Brad LeBlanc isimli şahıs, bir eve silahla girerek soygun yapmaya kalkıştı. Bu sırada onu gören ev sahibi kadına da saldıran LeBlanc, kadının 12 yaşındaki oğlu tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Polislerin yaptığı çalışma sonucu soygunun planlanmasına yardım eden iki kişi daha tutuklandı.

Louisiana eyaletinde Brad LeBlanc isimli bir adam, silahlı bir şekilde soygun amacıyla bir eve girdi. Polisin yaptığı açıklamaya göre hırsız eve girdiğinde, ev sahibi kadın dışarıya kaçmaya çalıştı. Ancak bunu fark eden LeBlanc, dış kapı önünde kadının kafasına tabancasını dayayıp tekrar eve soktu.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK ANNESİNE SALDIRAN HIRSIZI VURDU

Ev sahibinin karşı koyması nedeniyle LeBlanc, kadına vurmaya başladı. Bu sırada annesini korumak isteyen ismi açıklanmayan 12 yaşındaki çocuk, evde bulunan av tüfeğini alıp Brad'e ateş ederek öldürdü. Yetkililer, LeBlan'ı öldüren 12 yaşındaki çocuk hakkında soruşturma açılmasına gerek olmadığını ifade etti.

İKİ ARKADAŞI DA TUTUKLANDI

Polis ayrıca soygunu planladıkları ifade edilen LeBlanc'ın arkadaşları Jennifer Bond ve Johnathon Barker'ın da tutuklandıklarını açıkladı. Öldürülen LeBlanc ve tutuklanan iki arkadaşının sabıkalarının kabarık olduğu ve bir çok soygun suçuna karıştıkları belirtildi.