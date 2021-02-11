ABD'de 100'e yakın aracın karıştığı kazada 5 kişi öldü
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ABD'de 100'e yakın aracın karıştığı kazada 5 kişi öldü

11.02.2021 20:26 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:30
ABD'de 100'e yakın aracın karıştığı kazada 5 kişi öldü

ABD'de 100'e yakın aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı duyuruldu.

ABD'de 100'e yakın aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Kaza, ABD'nin Texas eyaletindeki Forth Worth kentindeki bir otoyolda meydana geldi. Yetkililer, kazanın gizli buzlanma nedeniyle meydana geldiğini; 5 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu ifade edilirken; bazı kişilerin de araçlarında mahsur kaldıkları belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kazaya karışan araçların otoyolu tamamen kapattığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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