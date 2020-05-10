ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti
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ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti

10.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 10.05.2020 17:30

Koronavirüs salgını nedeniyle en fazla can kaybının kayda geçtiği ülke olan ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. ABD'de, 10 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1417 artarak 80 bin 56'ya ulaştı.

Çin'den kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de son 24 saatte gerçekleşen vaka sayıları açıklandı. Buna göre; ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 417 artarak 80 bin 56'ya yükseldi.

VAKA SAYISI 1 MİLYON 348 BİNİ AŞTI

Kovid-19 salgınından dünyada en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de ölü ve vaka sayılarında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 232 artarak 1 milyon 348 bin 315'e yükseldi.

ABD'DEN SONRA EN ÇOK VAKA İSPANYA'DA GÖRÜLDÜ

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1417 artarak 80 bin 56'yı buldu. Salgında ABD'yi 264 bin 663 vakayla İspanya, 218 bin 268 ile İtalya, 215 bin 260 ile İngiltere takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 8 milyon 925 bin 350'ye ulaşırken, 238 bin 80 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

SALGININ MERKEZ NEW YORK

ABD genelinde ise New York eyaleti, 343 bin 709 vaka ve 26 bin 598 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 137 bin 85 vakayla New Jersey ve 76 bin 743 vakayla Massachusetts izliyor.

ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti

Güncel Manşet

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