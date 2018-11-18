Abd, Cemal Kaşıkçı'nın Öldürülmesiyle İlgili Nihai Bir Sonuca Varmadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili nihai bir sonuca varıldığı ile ilgili ortaya atılan haber ve raporların yanlış olduğu açıkladı.

Washington Post Gazetesinin, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı şeklinde yayınladığı haberin ardından ABD Dışişleri Bakanlığından yalanlama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili nihai bir sonuca ulaşmadı. Dışişleri Bakanlığı, CIA'nın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tuttuğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ABD, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert yaptığı açıklamada, İstanbul'da Suudi Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci cemal Kaşıkçı, ile ilgili "ABD hükümetinin nihai bir sonuca vardığını gösteren son rapor ve haberler yanlış ve gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sözcü Nauert,"Sayın Kaşıkçı, cinayetiyle ilgili çok sayıda cevapsız soru var. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, "Kongre'ye danışmaya ve Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine karışan sorumluları ortaya çıkarmak için diğer ülkelere ile de çalışmaya devam edeceğiz"dedi. Washington'un vize ve yaptırım kararları da dahil olmak üzere bireylere karşı "kararlı ve önemli tedbirler" aldığını"söyledi.

"Planlanan, cinayete bağlı olanları sorumlu tutmak için ek tedbirler almaya devam edeceğiz. ve bunu, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki önemli stratejik ortaklık ilişkilerimizi sürdürürk yapacağız. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert,"Söz konusu açıklamalar, CIA Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Salman'nın gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürülmesi emrini verdiğine dair raporlarlaın gerçeği yansıtmadığını"söyledi. - WASHINGTON