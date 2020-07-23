ABD Büyükelçisi, Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'le "petrol üretimini" görüştü
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ABD Büyükelçisi, Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'le "petrol üretimini" görüştü

ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiği Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile ülkedeki petrol üretiminin yeniden başlamasını görüştü.

ABD Büyükelçisi, Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'le
23.07.2020 22:29 | Son Güncelleme: 23.07.2020 22:32

ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiği Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile ülkedeki petrol üretiminin yeniden başlamasını görüştü.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Norland, Salih ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, "Libya'nın egemenliğinin desteklenmesi, Ulusal Petrol Kurumu'nun (NOC) ülke çapında petrol üretim faaliyetini sürdürmesinin sağlanması ve Sirte ile Cufra bölgesinde istikrarın temin edilmesiyle başlayarak Libya iç savaşında barışçıl çözüme ulaşılması" konuları ele alındı.

Norland, ABD'nin, Libya'daki tüm dış askeri müdahaleleri reddettiğini ve Birleşmiş Milletler (BM) liderliğinde bir diyaloğa tam destek verdiğini ifade etti.

Salih'in başkanlığını yaptığı Tobruk Temsilciler Meclisi, BM nezdinde meşru tek otorite olan Trablus merkezli Libya hükümetine karşı, Libya'da petrol üretimine engel olarak son 6 ayda ülke ekonomisini 7 milyar dolardan fazla zarara uğratan darbeci Hafter'e destek veriyor.

Kaynak: AA

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