ABD Büyükelçiliği, Azerbaycan için terör saldırısı uyarısı yaptı

ABD, Azerbaycan için "terör saldırısı" uyarısı yaptı ve vatandaşlarından dikkatli olmalarını istedi. ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği de iki gün önce İstanbul'da terör saldırısı olabileceğine dair bir güvenlik uyarısı yayımlamıştı.

ABD'nin Azerbaycan Büyükelçiliği, Bakü'de terör saldırısı tehdidi konusunda Amerikalıları ve diğer yabancı ülke vatandaşlarını uyardı. ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği de İstanbul'da terör saldırısı olabileceğine dair bir güvenlik uyarısı yayımlamıştı.

"TERÖR EYLEMLERİNE İLİŞKİN İSTİHBARAT ALDIK"

ABD'nin Azerbaycan Büyükelçiliği, Bakü'de bir terör saldırısı yaşanma ihtimaline karşı uyarı mesajı yayınladı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "ABD'nin Bakü Büyükelçiliği, Bakü'de bulunan ABD vatandaşları ve diğer yabancılara yönelik potansiyel terör eylemleri ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir istihbarat aldı" ifadelerine yer verildi.

"KALABALIKLARDAN KAÇININ"

Açıklamada ABD vatandaşlarına yönelik "Dikkatli olun ve tetikte olun. Kalabalıklardan kaçının. Düşük profilinizi koruyun. Çevrenizden haberdar olun. Yabancıların uğrak yerlerinde dikkatli olun. Haberler için yerel medyayı takip edin" tavsiyelerinde bulunuldu.

İSTANBUL İÇİN DE UYARMIŞLARDI

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, İstanbul'da terör saldırısı olabileceğine dair bir güvenlik uyarısı yayımlamıştı. 23 Ekim'de yayımlanan uyarıda Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'deki tüm ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak askıya alındığı duyurulmuştu.