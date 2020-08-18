Michelle Obama'dan Donald Trump'a sert eleştiri: Ülkemiz için yanlış başkan ABD'de eski First Lady Michelle Obama, Joe Biden'ın başkan adaylığının resmen açıklanacağı Demokrat Parti Kurultayı'nda sert bir dille Donald Trump'ı eleştirdi.

ABD'de eski First Lady Michelle Obama, Joe Biden'ın başkan adaylığının resmen açıklanacağı Demokrat Parti Kurultayı'na görüntülü mesaj gönderdi. Michelle Obama, Başkan Donald Trump'ı sert bir dille eleştirdi. Obama, "Donald Trump, ülkemiz için yanlış başkan" dedi.

Michelle Obama, Kurultay'ın ilk gecesinin kapanışında yayımlanan mesajda, "Bu işi sahtekarlıklarla sürdüremezsin. Ekonomimiz başkanımızın uzun süre görmezden geldiği virüs nedeniyle darmadağın. Siyahların yaşamının değerli olduğu gibi basit bir gerçeği dile getirmek bile, ülkemizin en üst makamında alayla karşılanıyor" diye konuştu.

"KAOS, BÖLÜNME VE TAM BİR EMPATİ YOKSUNLUĞU"

Obama sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne zaman biraz liderlik, avuntu ve istikrar görüntüsü için Beyaz Saray'a baksak; kaos, bölünme ve tam bir empati yoksunluğu görüyoruz" diye konuştu.

"BOYUNDAN BÜYÜK İŞE KALKIŞTI"

"Son dört yılı Amerikalı çocuklara açıklamanın zor olduğunu" da vurgulayan eski First Lady, "Liderlerimizin vatandaşlarını devlet düşmanı olarak yaftaladığını, bir yandan da meşale taşıyan beyazların üstünlüğünü savunanları cesaretlendirdiğini görüyorlar" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti;

DONALD TRUMP BU ÜLKE İÇİN YANLIŞ BAŞKAN

"Dehşetle, çocukların ailelerinden kopartıldığını ve kafeslere atıldığını, barışçıl göstericilere karşı plastik mermiler ve gözyaşartıcı gaz kullanıldığını dehşetle izliyorlar. Donald Trump bu ülke için yanlış başkan. Bu işi yapabildiğini göstermek için gerekenden çok daha fazla zamanı vardı ama boyundan büyük bir işe kalkıştığı net. Olmasına ihtiyaç duyduğumuz kişi olamıyor. Durum bu."





Michelle Obama, Joe Biden için ise "çok düzgün bir adam" ifadelerini kullandı.

Obama, Biden'ın, eşi Barack Obama dönemindeki başkan yardımcılığı dönemini övdü.

Michelle Obama, "Hayatımız buna bağlıymış gibi Joe Biden'a oy vermeliyiz" dedi.