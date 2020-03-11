ABD Başkanlık Seçimleri: Demokrat Parti'de Joe Biden, Bernie Sanders'la farkı açıyor
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BBC

ABD Başkanlık Seçimleri: Demokrat Parti'de Joe Biden, Bernie Sanders'la farkı açıyor

3 Kasım'da yapılacak Başkanlık Seçimleri öncesi Salı günü altı eyalette yapılan ön seçimlerde ilk sonuçlar, Demokrat Parti'nin başkan adaylığı yarışında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Vermont Senatörü Bernie Sanders'a üstünlük sağladığını gösteriyor.

11.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
ABD Başkanlık Seçimleri: Demokrat Parti'de Joe Biden, Bernie Sanders'la farkı açıyor

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Başkanlık Seçimleri öncesi Salı günü altı eyalette yapılan ön seçimlerde ilk sonuçlara göre, Demokrat Parti'nin başkan adaylığı yarışında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Vermont Senatörü Bernie Sanders'a üstünlük sağladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden; Mississippi, Missouri ve sandık başına gidilen altı eyaletin en büyüğü olan Michigan'da ilk sırada yer aldı.

Idaho, North Dakota ve Washington eyaletlerinde ise sonuçların önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Joe Biden ve Bernie Sanders koronavirüs yüzünden Ohio'daki mitinglerini iptal etti.

Biden ilk sonuçların belli olmasının ardından Sanders'i övdü ve birlikte Donald Trump'ı yeneceklerini söyledi. Sanders ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Sanders 4 yıl önceki ön seçimlerde 125 delege çıkaran Michigan'da Hillary Clinton'ı az farkla mağlup etmeyi başarmış ancak Demokrat Parti'nin başkan adayı Clinton olmuştu.

'Sanders'in kampanyası için sonun başlangıcı olabilir'

BBC Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher, Michigan'da aldığı yenilginin Sanders'in kampanyası için sonun başlangıcı olabileceğini söylüyor.

77 yaşındaki Biden, 3 Mart'ta 14 eyalette yapılan "Süper Salı" olarak adlandırılan ön seçimlerde 78 yaşndaki Bernie Sanders'a üstünlük sağlamış ve delege sayısında ilk kez rakibinin önüne geçmişti.

Amerikan New York Times gazetesine göre halen Biden'ın 820, Sanders'ın ise 662 delegesi var.

Demokrat Parti'de en az 1991 delegenin desteğini alan aday, 3 Kasım'da Cumhuriyetçi aday Başkan Donald Trump'ın rakibi olacak.

Partinin başkan adayı Temmuz ayında Milwaukee eyaletinin Wisconsin kentinde yapılacak kurultayda resmen açıklanacak.

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BBC

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