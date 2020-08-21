ABD Başkanlık Seçimi: Biden'dan 'Trump'ın karanlık mevsimine' son verme sözü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

ABD Başkanlık Seçimi: Biden'dan 'Trump'ın karanlık mevsimine' son verme sözü

Demokrat Parti'nin Kasım ayındaki başkanlık seçimlerindeki adayı Joe Biden, siyasi kariyerinin en güçlü konuşmalarından birini yaparak, "tarih ile umudun kafiyesini" sağlama zamanı olduğunu söyledi.

ABD Başkanlık Seçimi: Biden'dan 'Trump'ın karanlık mevsimine' son verme sözü
21.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:35

3 Kasım'da düzenlenecek olan ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Joe Biden, partisinin kongresinde rakibi Donald Trump'ın "Amerika'yı örten karanlığının fazlasıyla uzadığını" söyledi.

77 yaşındaki eski başkan yardımcısı, seçim anketlerinde rakibi 74 yaşındaki Cumhuriyetçi başkan Trump'ın önünde görünüyor.


haberler.com/haber/2020/08/21/abd-baskanlik-secimi-biden-dan-trump-in-karan-2-13527138_o.jpg"/>


Biden: Işığın yanında olacağım

Doğup büyüdüğü Delaware, Wilmington'daki, salgın önlemleri nedeniyle hemen hemen boş bir kongre salonuna konuşan Biden "Şu anda ve buradan size söz veriyorum: Eğer bana güvenip başkan seçerseniz, en iyi yanlarımızı öne çıkaracağım, en kötü yanlarımızı değil. Işığın yanında olacağım, karanlığın değil" dedi.

"Halk olarak biraraya gelme zamanımız geldi. Şu bilinsin ki, birlikte Amerika'daki bu karanlık mevsime son verebiliriz. Korkunun yerine umudu, kurgunun yerine gerçekleri, ayrıcalıkların yerine adaleti seçeceğiz" diye sürdürdü.

Kasım ayındaki seçimlerde "karakterin oylanacağını" söyleyen Biden "Daha öfkeli, daha az umutlu, daha bölünmüş, gölgeli ve kuşkularla dolu bir yolu seçebiliriz. ya da farklı bir tercih yaparak yaralarımızı sarma, iyiye doğru değişme ve birliği, umut ve ışık yolunu seçmeyi deneyebiliriz" diye konuştu.

"Bu hayatı değiştirecek bir seçim" diyen Biden, "Bu seçim uzun, çok uzun bir süre Amerika'nın neye benzeyeceğini belirleyecek" diye ekledi.


haberler.com/haber/2020/08/21/abd-baskanlik-secimi-biden-dan-trump-in-karan-3-13527138_o.jpg"/>


İyileştirme vaadi

Demokrat başkan adayı koronavirüs salgını, ekonomik yıkım ve ırkçılık konusundaki bölünmelerle felce uğrayan ülkeyi iyileştirmeyi vaadetti.

"Bu başkan hakkında bildiklerimiz, eğer yeniden seçilirse son dört yılda yaptıklarını sürdüreceğini gösteriyor" diyen Biden Trump için "Sorumluluk almayan, önderlik etmeyi reddeden, herkesi suçlayan, diktatörlerle yakınlık kuran, nefret ve öfke kıvılcımlarını alevlendiren bir başkan" tanımlamasını kullandı.

Trump'ın yeniden seçilirse her sabah ülkeyi değil kendisini düşünerek uyanacağını söyleyen Biden "Kendiniz, aileniz ve çocuklarınız için istediğiniz Amerika bu mu?" diye sordu.

Koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan büyük can kayıplarına da değinen Biden "Görevdeki başkan ulusa karşı en temel görevini başaramamış, bizi koruyamamıştır" diye konuştu.

Biden konuşmasını, dünyaca ünlü İrlandalı şair Seamus Heaney'in dizelerine atıfla (The Cure at Troy'dan Doubletake şiiri) "Umutla tarihin kafiyesini sağlayacağımız andayız" dedi.

Biden'ın konuşmasıyla Demokrat Parti'nin dört gündür devam eden kongresi sona ermiş oldu.


haberler.com/haber/2020/08/21/abd-baskanlik-secimi-biden-dan-trump-in-karan-4-13527138_o.jpg"/>


Analiz: Anthony Zurcher, BBC Kuzey Amerika Muhabiri

Buna Joe Biden'ın 'normale dönüş' konuşması diye adlandırabiliriz.

Bu 1920 seçimlerinde başkan adayı olan Warren G Harding'in kampanyasının sloganıydı. Kampanyasını İkinci Dünya Savaşı'nın travması sonrasında Amerikalılara "normale dönüş ve iyileşme" vaadi üzerine kurmuştu.

Biden kampanyasını "ulusun maneviyatı için mücadele" diye tanımlıyordu fakat Perşembe gecesi yaptığı konuşma aslında Harding'in kampanyasında çok farklı değildi.

Cumhuriyetçiler 77 yaşındaki adayın sönümlendiğini, yorulduğunu öne sürerken Demokrat aday üzerinde güçlü bir konuşma yapma baskısı büyüktü.

Tecrübeli politikacı en azından Perşembe gecesi beklentileri tam anlamıyla karşıladı. Yeri geldi öfkesini yeri geldi güvenli politikacı duygusunu yansıtmayı başardı.

Kısacası Biden güçlü konuşma metnini güçlü bir şekilde de sundu.


haberler.com/haber/2020/08/21/abd-baskanlik-secimi-biden-dan-trump-in-karan-4-13527138_o.jpg"/>
BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fahrettin Altun'un paylaştığı Erdoğan fotoğrafında kadrajda görünmeyen kısımda Fatih Sondaj gemisi var Ekonomi
Fahrettin Altun'un paylaştığı Erdoğan fotoğrafında kadrajda görünmeyen kısımda Fatih Sondaj gemisi var
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu Magazin
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Cinsellik
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı Ekonomi
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Güncel
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Bu nasıl hırsız? Sadaka kutusunu çalarken marketteki çocuklara harçlık verdi
Bu nasıl hırsız? Sadaka kutusunu çalarken marketteki çocuklara harçlık verdi
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Osmanlı paşasının torunu Emine Danyeri Lyoen Adana'da yaşamını yitirdi
Osmanlı paşasının torunu Emine Danyeri Lyoen Adana'da yaşamını yitirdi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
İki ailenin geçim kaynağını acımadan çaldılar! Fındık bahçesinden 1 tonluk vurgun
İki ailenin geçim kaynağını acımadan çaldılar! Fındık bahçesinden 1 tonluk vurgun
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Mandzukic'e teklif götürdü
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Mandzukic'e teklif götürdü
Luis Enrique İspanya Milli Takımı'nın kadrosunu maskelerle açıkladı
Luis Enrique İspanya Milli Takımı'nın kadrosunu maskelerle açıkladı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Muharrem İnce Vladimir Putin Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Can Yaman Halit Ergenç Şeyma Subaşı Engin Altan Düzyatan
Spor Jose Sosa Can Bartu Gökhan Gönül Nihat Özdemir Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Samsun Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: ABD Başkanlık Seçimi: Biden'dan 'Trump'ın karanlık mevsimine' son verme sözü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 12:35:30. #1.14#
title