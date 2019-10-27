ABD Başkanı Trump: Washington'da çok fazla sızıntı var, güvenlik için detayları paylaşmadık

27.10.2019 16:59

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonla ilgili Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

Operasyonun detaylarını Demokratlarla paylamadıklarını dile getiren Trump, operasyonun güvenliği için bunu yaptıklarını kaydetti. Trump, "Washington'da çok fazla sızıntı var. Askerlerimize zarar gelmemesi için operasyonu duyurmadık. Çok az kişinin haberi vardı. Bir sızıntı ekibin tamamen ölmesine sebep olabilirdi" ifadelerini kullandı.

"DOST BİR ÜLKEYE GİTTİK"

Trump askerlerin operasyondan sonra nereye gittiğini söylemezken, "Dost bir ülkeye gittik" dedi.

"PETROLÜ KORUMAK İÇİN ASKER BULUNDURACAĞIZ"

Trump bölgeden çekileceklerini ama petrolü korumak için orada asker bulunduracaklarını söylerken, Türkiye'nin de sınır güvenliği konusunda haklı olduğunu dile getirdi. Trump, "Güvenli bölge var ama güvenli bölge güvenli değil" dedi. Trump, "Avrupa ülkeleri çok büyük bir hayal kırıklığı oldular. Onları bizzat aradık, birçok Avrupa ülkesinden IŞİD'e katıldılar ve onları sınırlarınıza bırakacağız dedik. ABD bunlara para harcayacak değil" dedi.

ÇOK SAYIDA DEAŞ CANLI ELE GEÇİRİLDİ

Trump, çok sayıda DEAŞ'lı teröristin canlı olarak ele geçirildiğini belirterek, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin 11 çocuğunun da güvenilir kişilere teslim ettiğini vurguladı. Trump, "Operasyonda sadece ABD askerleri vardı ama iş birliği yaptı. Rusya'nın kontrol ettiği bölgenin üzerinden geçtik. İş birliği yaptık. Onlar da IŞİD'den nefret ediyor çünkü" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edilmişti.

Reuters haber ajansı DAEŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ve yardımcısının cesetlerinin ABD birlikleri tarafından operasyonun düzenlendiği bölgeden alındığını duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Trump'ın saat 16.00'da Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin kamuoyunu bilgilendireceği ifade edilmişti.