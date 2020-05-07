ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birisinin koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ile yakın tesmasta olan yaverlerinden birinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Yaverin testinin pozitif çıkmasının ardından Trump ve Pence de test yapıldı ve sonuç negatif çıktı.