ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birisinin koronavirüs testi pozitif çıktı
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ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birisinin koronavirüs testi pozitif çıktı

07.05.2020 18:27 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:52

ABD Başkanı Donald Trump ile yakın tesmasta olan yaverlerinden birinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Yaverin testinin pozitif çıkmasının ardından Trump ve Pence de test yapıldı ve sonuç negatif çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverlerinden birisinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı belirtildi.

CNN'in Beyaz Saray'daki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Trump ile yakın temasta olan yaverlerinden birinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Yaverin pozitif çıkması, Trump'ın sağlığı konusunda endişeleri artırdı.

"TRUMP VE PENCE DE TEST YAPILDI VE SONUÇ NEGATİF ÇIKTI"

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Beyaz Saray Sağlık Birimi, yerleşkede çalışan bir ordu mensubunun testinin pozitif çıktığını bildirdi. Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence de test yapıldı ve sonuç negatif geldi" bilgisine yer verdi.

YAVERE DÜN KORONAVİRÜS TEŞHİSİ KONULDU

Kimliği açıklanmayan yavere, dün sabah hastalık belirtileri gösterdikten sonra virüs teşhisi konulduğu ve düzenli aralıklarla virüs testinin tekrarlandığı kaydedildi.

ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birisinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Kaynak: AA

Politika Manşet

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