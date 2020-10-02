ABD Başkanı Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks Kovid-19'a yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD Başkanı Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks Kovid-19'a yakalandı

02.10.2020 04:13 | Son Güncelleme: 02.10.2020 04:16
ABD Başkanı Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks Kovid-19'a yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın danışmanlarından olan ve Trump'ın son zamanlardaki seyahatlerine de katılan Hope Hicks'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın danışmanlarından olan ve Trump'ın son zamanlardaki seyahatlerine de katılan Hope Hicks'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı belirtildi.

Amerikan basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Hicks'in perşembe günü yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, Hicks'e yakın kişiler, danışmanın son dönemde Kovid-19 semptomları gösterdiklerini belirtti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı açıklamada, Hicks'in sağlık durumuna ilişkin bilgi vermezken, "Başkan Trump, şahsının ve kendisiyle çalışan herkesin sağlığını ve güvenliğini çok önemsiyor." ifadesini kullandı.

Deere, Beyaz Saray'ın ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin rehberliğinde, gerekli önlemleri aldıklarını vurguladı.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien da Kovid-19'a yakalanmıştı

Beyaz Saray'dan 27 Temmuz'da yapılan açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hafif belirtiler gösterdiği belirtilmişti.

Trump ile yakın çalışan O'Brien, salgın süresince ABD yönetiminde Kovid-19'a yakalanan en üst düzey isim olmuştu.

O'Brien, 4 Ağustos'ta Kovid-19'u atlatarak görevinin başına dönmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Volkan Bozkır Angela Merkel Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Özlem Yıldız Fahriye Evcen Seren Serengil
Spor Babel Falcao Fatih Terim Robert Prosinecki Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Uefa Avrupa Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD Başkanı Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks Kovid-19'a yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 04:17:02. #1.14#
title