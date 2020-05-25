ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu Koronavirüs salgınında 100 bine yakın caybı kaybı yaşanan ABD'de, bir kadın, ABD Başkanı Trump'ı orta parmak göstererek protesto etti.

Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının 100 bine yaklaştığı ABD'de, golf oynamaya giden Başkan Donald Trump'ı protesto etmek isteyen bir kadın,yoldan konvoyuyla geçen Trump'a orta parmak gösterdi. Kadına sosyal medyadan destek mesajları yağdı.

ÜLKE CAN ÇEKİŞİRKEN TRUMP GOLF OYNAMAYA GİTTİ

ABD Başkanı Donald Trump hafta sonunu, Virgina eylatinin Sterling kentinde bulunan, sahibi olduğu ve adını taşıyan golf sahasında geçirdi. Ülkede koronavirüs salgınında can kayıpları 100 bine yaklaşırken ve işsiz sayısı on milyonlarla ölçülürken, Trump'ın golfe gitmesi protestolarla karşılandı.

ORTA PARMAK GÖSTERDİ

Sterling'li bir kadın Donald Trump'ın konvoyu geçtiği sırada yol kenarında durarak, Trump'a orta parmak gösterdi. Koronavirüs salgınında yeterli tedbirleri almamakta suçlanan Trump'a yapılan bu hareketle, orta parmakçı kadın kahraman ilan edildi. Sosyal medyadan o anın fotoğrafını paylaşan insanlar, kadına destek mesajları yazdı. Sosyal medyada kadına, milyonlarca Amerikalı adına konuştuğu için teşekkür edilirken, tüm kahramanlar pelerin giyecek diye bir kural olmadığı hatırlatıldı.

TRUMP'IN RAKİBİ DE FIRSATI KAÇIRMADI

Bu arada Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde Trump'ın muhtemel Demokrat rakibi Joe Biden da Trump'ı golf oynarken gösteren bir videoyu güncel koronavirüs verileri eşliğinde paylaştı. Biden, "Ölü sayısı 100 bine yaklaştı, on milyonlarca Amerikalı işsiz, bu arada Başkan gününü golf oynayarak geçiriyor" dedi.

3 YIL ÖNCE TRUMP'A PARMAK GÖSTEREN BİR KİŞİ İŞTEN ATILMIŞTI

2017'de de hükümetin sözleşmeli çalışanı Juli Briskman, Virgina'da konvoyunun yanından bisikletle geçerken Trump'a orta parmak işareti yaparak gündem olmuştu. Kendisi önce işten atılmış, ama Kasım 2019 seçiminde bir Cumhuriyetçiyi yenerek ilçe meclisine seçilmek suretiyle intikamını almıştı.