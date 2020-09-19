ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi
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ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi

ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray'a gönderilen bir pakette, ölümcül zehir olan risin proteini tespit edildi. Risinin son derece küçük bir miktarı bile yetişkin insanı öldürmeye yetiyor.

19.09.2020 22:11 | Son Güncelleme: 19.09.2020 22:30

CNN'in Beyaz Saray'daki kaynaklarına dayandırdığı habere göre, bu hafta başında ABD Başkanı Donald Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildiği tespit edildi.

ÖLÜMCÜL ZEHİR OLAN RİSİN PROTEİNİ TESPİT EDİLDİ

Üzerinde alıcı olarak ABD Başkanı Trump yazan ve Beyaz Saray'a gönderilen pakette ölümcül zehir olan risin proteini tespit edildi.

KÜÇÜK BİR MİKTARI DAHİ BİR YETİŞKİNİ ÖLDÜREBİLİYOR

Pakete güvenlik güçleri tarafından el konuldu. Risinin son derece küçük bir miktarı dahi bir yetişkini öldürmeye yetiyor. Olay sonrası FBI hemen inceleme başlattı.

ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi
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