Son dakika haberi! ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Irak'taki askeri misyonunun yıl sonuna kadar sona ereceğini açıkladı
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Son dakika haberi! ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Irak'taki askeri misyonunun yıl sonuna kadar sona ereceğini açıkladı

Son dakika haberi! ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Irak'taki askeri misyonunun yıl sonuna kadar sona ereceğini açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika habere göre - ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Irak'taki askeri misyonunun yıl sonuna kadar sona ereceğini açıklarken, ABD'nin Irak ordusuna terörle mücadele ve eğitim konularında destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

- ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Irak'taki askeri misyonunun yıl sonuna kadar sona ereceğini açıklarken, ABD'nin Irak ordusuna terörle mücadele ve eğitim konularında destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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