ABD Başkanı Biden Michigan'da İsrail'e desteği nedeniyle protesto edildi
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ABD Başkanı Biden Michigan'da İsrail'e desteği nedeniyle protesto edildi

ABD Başkanı Biden Michigan'da İsrail'e desteği nedeniyle protesto edildi
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Ford'un elektrikli araç üretim fabrikasını ziyaret için gittiği Michigan'da İsrail'e verdiği destek dolayısıyla protestolar ile karşılandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ford'un elektrikli araç üretim fabrikasını ziyaret için gittiği Michigan'da İsrail'e verdiği destek dolayısıyla protestolar ile karşılandı.

Biden bugün Michigan'ın Detroit kentinde yer alan Ford fabrikasını ziyaret ederek ABD İstihdam Planı konusunda bir konuşma yaptı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "meşru müdafaa" olarak nitelendiren Biden, protestolar ile karşılandı.

Yüzlerce kişi kentte düzenledikleri gösterilerde Biden'ın İsrail'e desteğini protesto ederek, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 61'i çocuk 200'den fazla sivilin yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Protestocular Biden'a, İsrail'e "koşulsuz desteğe" son vermesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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