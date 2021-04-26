ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki
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ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki
Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş - Haberler | Politika

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, yazılı açıklamasında, Türkiye'de yaşayan halklar olarak Biden'in açıklamasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Biden'in gerçekleri saptırdığını ve Ermenilerin Birinci Dünya savaşı sırasında silahsız sivillere yönelik katliamlarının, 28 Şubat 1986 tarihinde Iğdır'ın Oba köyünde yapılan kazılarda elde edilen bulgularla ortaya çıktığı aktaran Er, şu ifadeleri kullandı:

"Talihsiz, iftira dolu açıklamasıyla tarih bilmez kendi siyasi ve ekonomik çıkarları uğruna bölgeyi germeye istikrarsızlığa sokmaya çalışan ABD Başkanı Biden'a sesleniyoruz. Biz daha ölmedik, yaptıklarınıza tanığız. Yakın tarihte 10 binlerce kilometre öteden gelip milyonlarca insanın ölümüne sebep olan o soykırım yaptığınız İslam coğrafyasını ve paramparça edilmiş, yerlerinden yurtlarından ettiğiniz o Müslüman kardeşlerimizi asla unutmadık. Sonra kirli geçmişinizle Türkiye üzerinde bir söz söyleme hakkınız asla yoktur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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