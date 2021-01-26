ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki ilk görüşme gergin geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ı telefonda tebrik etti. İlk görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Putin'e Rusya tarafından zehirlendiği öne sürülen muhalif Navalny hakkındaki endişelerini ilettiği ve Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'yı desteklediklerini söylediği ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin ile Biden, ilişkilerin karşılıklı çıkarlara dayalı bir biçimde normalleştirilmesi konusunda hemfikir oldu" ifadeleri yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Joe Biden'i ABD Devlet Başkanlığı görevine başlaması vesilesiyle tebrik ederek Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin her iki ülkenin çıkarına olduğunu kaydetti.

"ABD VE RUSYA, TÜM DÜNYA TOPLULUĞUNDAN SORUMLU"

Putin, iki ülkenin tüm dünyada güvenlik ve istikrarın sağlanması konusunda özel sorumluluk taşıdığını belirterek ABD ve Rusya'nın tüm dünya topluluğundan sorumlu olduğunu kaydetti.

İki ülke liderinin, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) uzatılmasıyla ilgili iki ülke arasında bugüne gerçekleştirilen diplomatik nota değişiminden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiği aktarıldığı açıklamada, "Taraflar, nükleer füze cephaneliklerinin karşılıklı olarak sınırlandırılmasına yönelik bu önemli uluslararası yasal mekanizmanın işleyişinin sürdürülmesi için gereken tüm prosedürleri önümüzdeki günlerde tamamlayacak" ifadesine yer verildi.

Görüşmede ayrıca koronavirüs salgını gibi acil çözüm isteyen sorunların ele alındığı belirtilirken, "Uluslararası konular arasında ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan tek taraflı çıkışı, İran nükleer programıyla ilgili Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın sürdürülmesiyle ilgili sorunlar, Ukrayna'daki krizin çözümü ve ayrıca BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin zirvesiyle ilgili Rusya'nın girişimi değerlendirildi" dendi.

BİDEN İKİ KONUDA SERT ÇIKTI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, Biden'ın Putin'e Rusya tarafından zehirlendiği öne sürülen muhalif Navalny hakkındaki endişelerini ilettiği kaydedildi. Yapılan açıklamada ayrıca; Biden'ın Putin'e, Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'yı desteklediklerini söylediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ABD seçimlerine müdahale edildiği yönündeki iddiaların da Putin ile Biden'ın gündemleri arasında yer aldığı kaydedildi.