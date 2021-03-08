ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken talimat: Orta Doğu'ya iki bombardıman uçağı daha gönderdi
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ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken talimat: Orta Doğu'ya iki bombardıman uçağı daha gönderdi

08.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:26

ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla iki ABD Hava Kuvvetleri B-52H bombardıman uçağı "Saldırganlığı caydırmak ile tarafları ve müttefiklerini güvence altına almak" amacıyla Orta Doğu'ya gönderildi. ABD geçtiğimiz haftalarda da Suriye'ye bir hava saldırısı düzenlemiş İran destekli 17 milisi öldürmüştü.

İki uçakla Orta Doğu'ya gönderilen dördüncü bombardıman uçaklarının bölgede görev yaptığını belirten CENTCOM yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri, görev gereksinimlerini karşılamak ve bölgesel ortaklarla eğitim için uçakları ve personeli ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına, dışına ve çevresine düzenli olarak hareket ettirerek stratejik ortaklıkların öneminin altını çiziyor" dedi.

ABD İRAN DESTEKLİ 17 MİLİSİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

ABD geçtiğimiz haftalarda Suriye'de bir hava saldırısı düzenlemiş Irak'ta ABD hedeflerine yönelik roket saldırılarına tepki olarak İran destekli milislerden 17'sinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

"SEÇTİĞİMİZ ZAMAN YAPACAĞIZ"

Savunma Bakanı Lloyd Austin, önceki gün ABD'nin kendini savunmak için ne gerekiyorsa yapacağını belirterek, "Eğer yapmamız gerekenin vurmak olacağını düşünürsek kendi seçtiğimiz zaman ve yerde bunu yapacağız. Askerlerimizi koruma hakkımız kullanıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken talimat: Orta Doğu'ya iki bombardıman uçağı daha gönderdi
Haber Yorumları (7)
ANUS ARKADAN: Insallah bizim basimiza da bir kac e mb argo yaratirlar Yasasin Joe seviyorum seni Bitir bizi lütfen halkimiz batiyor
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
UYUZLUK KAŞINTI VAR BİR ŞEYLER: Bizlerin hesaplaya bileceğimizden çok daha fazla çok daha büyük para sahiplerinin kuklasıdır bu adam şimdi onlar ne derse yapacak çünkü onlar sayesinde o makama geldi Trump taraftarları bedava isyan çıkarmadı çünkü onu harcadılar !
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BURAK: Şeytanın uşağı abd askerleri evinize dönün. Askerlerini savunacakmış sözde.. Hani geçenlerde fransız savaş gemisini elektronik olarak kitlemişiz sözde.. Eğer doğru ise bunların alayı kitleyip geldiği yere düşürün de bitsin şunların artisliği.
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