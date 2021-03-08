ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken talimat: Orta Doğu'ya iki bombardıman uçağı daha gönderdi

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ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla iki ABD Hava Kuvvetleri B-52H bombardıman uçağı "Saldırganlığı caydırmak ile tarafları ve müttefiklerini güvence altına almak" amacıyla Orta Doğu'ya gönderildi. ABD geçtiğimiz haftalarda da Suriye'ye bir hava saldırısı düzenlemiş İran destekli 17 milisi öldürmüştü.

İki uçakla Orta Doğu'ya gönderilen dördüncü bombardıman uçaklarının bölgede görev yaptığını belirten CENTCOM yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri, görev gereksinimlerini karşılamak ve bölgesel ortaklarla eğitim için uçakları ve personeli ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına, dışına ve çevresine düzenli olarak hareket ettirerek stratejik ortaklıkların öneminin altını çiziyor" dedi.

ABD İRAN DESTEKLİ 17 MİLİSİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

ABD geçtiğimiz haftalarda Suriye'de bir hava saldırısı düzenlemiş Irak'ta ABD hedeflerine yönelik roket saldırılarına tepki olarak İran destekli milislerden 17'sinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

"SEÇTİĞİMİZ ZAMAN YAPACAĞIZ"

Savunma Bakanı Lloyd Austin, önceki gün ABD'nin kendini savunmak için ne gerekiyorsa yapacağını belirterek, "Eğer yapmamız gerekenin vurmak olacağını düşünürsek kendi seçtiğimiz zaman ve yerde bunu yapacağız. Askerlerimizi koruma hakkımız kullanıyoruz" dedi.